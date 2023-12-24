Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 6. Hafta sonuçları

Kırmızı Grup
Pile-N.Dipkarpaz: 1 – 4
Kaplıca Karadeniz 61-Mehmetçik: 6 – 0
ZellaE.Yenierenköy-G.Gold Akova Vuda: 3 – 2
Türkmenköy-Dörtyol: 1 – 3
Tuzlaspor-İncirli: 3 – 2
Beyaz Grup
B.Bağcıl-Denizli: 0 – 1
Karaoğlanoğlu-Ortaköy: 2 – 0
Vadili-Mevlevi: 2 – 1
T.E.Dikmen Gücü-G.S.Düzova:1 – 1
Demirhan-Atoll-Kozanköy: 0 – 1
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