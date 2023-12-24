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Doğan’da Devecioğlu istifasını yönetime sundu

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Doğan’da Devecioğlu istifasını yönetime sundu
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 Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nin teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Mesarya maçında yaşanan gelişmeler sonrasında istifasını yönetim kuruluna sundu. Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği yönetim kurulu bu akşam toplanarak istifayı değerlendirecek.
Süper Lig’de 14. Haftada Cumartesi günü oynanan Mesarya maçında, maç verakasında yer almayan Arda Eren Metin, 68’de oyuna girerek, 88’de skoru 6 – 0 yapan golü atmıştı. Mesarya yönetimi de bu nedenle yarın maça itiraz yapacak.
 
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