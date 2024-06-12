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Deliceırmak: “Yerli futbolcuların talepleri astronomik boyutlarda”

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Gönyeli Kulübü’nün tecrübeli yöneticisi Biray Deliceırmak “Bu transfer döneminde birçok yerli oyuncuların talepleri astronomik noktalardadır... Bu rakamları ödeyen bir çılgın kulübümüzün dışında, başka kulüplerin bu fiyatları ödeyebilmesi mümkün değildir” dedi

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Deliceırmak: “Yerli futbolcuların talepleri astronomik boyutlarda”
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Aksa Süper Lige yeniden dönen Gönyeli Kulübü’nün tecrübeli yöneticisi Biray Deliceırmak, transfer döneminde yerli oyuncuların taleplerinin astronomik boyutlarda olduğuna dikkat çekerek, yabancı oyuncu sayısının 4 de çıkarılmasının kulüplere hem ekonomik hem de sportif rekabet adına büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti.
Biray Deliceırmak’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Ülke futbolu büyük bir kaosun eşiğindedir... Bu transfer döneminde birçok yerli oyuncuların talepleri astronomik noktalardadır... Bu rakamları ödeyen bir çılgın kulübümüzün dışında, başka kulüplerin bu fiyatları ödeyebilmesi mümkün değildir... Bir başka sorun ise ligin kalitesi ve rekabetin az oluşudur... Her iki noktaya çözüm getirebilmek adına yabancı oyuncu sayısının 4 de çıkarılması kulüplere hem ekonomik hem de sportif rekabet adına büyük bir katkı sağlayacaktır....
Not:Çocuklarımız oynasın dedik çocuklarımız çok pahalı oynar hale geldi bu iş bir dengeye gelmeli”
 
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