Değirmenlik’te Kasım ile yollar ayrıldı

Miracle Değirmenlik kulübü golcü oyuncusu Kasım Tağman ile yolları ayırdı. Karşılıklı olarak anlaşma sağlayıp yol ayrımına gidilen görüşme sonrasında. Kasım’a teşekkür eden teknik ekip ve yönetim oyuncuya başarı diledi.

KASIM’DAN TEŞEKKÜR

Golcü futbolcu Kasım Tağman ise ayrılığı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Bugun Değirmenlik yönetimi ve hocasıyla yaptığımız görüşme sonucu önümüzdeki yıl planlamasında beni düşünmediklerini bana iletmiştir kendilerine süper ligde başarılar dilerim, orda oynadığım süre boyunca ailesiyle birlikte bana kucak açan Hakan başkanıma Ebru yengeme teşekkür ederim. Ben vicdanen rahatım elimden gelen herşeyi yaptığımı düşünürüm kendilerine başarılar dilerim hakkımızda hayırlısı..”



