DAÜ Ali Karasel II. Ortaokullararası Matematik Yarışması’nın kazananları açıklandı

Yarışmanın bireysel kategorisinde; Ali Mammadli (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) birinci olurken, Mehmet Mustafa Şanverdi (Demokrasi Ortaokulu) ikinci, Selin Pulatlı (Oğuz Veli Ortaokulu) üçüncü, Karan Kaynar (Türk Maarif Koleji) ve Uygar Kervan (Türk Maarif Koleji) dördüncü oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından düzenlenen Ali Karasel II. Ortaokullararası Matematik Yarışması 27 okuldan 174 öğrencinin katılımıyla bireysel ve ekip olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Yarışmanın ekip kategorisinde Türk Maarif Koleji, bireysel kategorisinde ise Ali Mammadli (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) birinci oldu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın bireysel kategorisinde; Ali Mammadli (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) birinci olurken, Mehmet Mustafa Şanverdi (Demokrasi Ortaokulu) ikinci, Selin Pulatlı (Oğuz Veli Ortaokulu) üçüncü, Karan Kaynar (Türk Maarif Koleji) ve Uygar Kervan (Türk Maarif Koleji) dördüncü oldu. Beşinci olan Ezgi Sarısandal (Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu) Ali Karasel Özel Ödülü, altıncı olan Çağan Ural (Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi) Osman Çetintaş Özel Ödülü, yedinci olan Hamza Al-Khalil (Güzelyurt Türk Maarif Koleji) Şampiyon Melekler Özel Ödülü ve sekizinci olan Aliaksandr Dziazhko (Doğu Akdeniz Doğa Koleji) ve Mehmet Şahlı (Güzelyurt Türk Maarif Koleji) da Matematik Bölümü Özel Ödülünü kazandı.

Ekip kategorisinde ise, Sadiye Öksüzoğulları ve Semay Soygür sorumluluğunda, Karan Kaynar, Uygar Kervan ve Maya Karadağ’dan oluşan Türk Maarif Koleji birinci olurken, Özde Onar ve Melek Gavani sorumluluğunda, Ali Mammadli, Barbaros Altın ve Rüya Yılmaz’dan oluşan TED Kuzey Kıbrıs Koleji ikinci; Filiz Saygınsoy ve Hacer Gök sorumluluğunda, Ezgi Sarısandal, Turgut Yetişmiş ve Mehmet Elver’den oluşan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ise üçüncü oldu. Dördüncülüğün sahibi ise, Sabiha Garabli ve Umut Yolsal sorumluluğunda, Hamza Al-Khalil, Mehmet Şahlı ve Eda Avcı’dan oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji oldu.

Yarışmada, beşinci olan Sena Kutlu ve Nadir Hacıabitoğlu sorumluluğunda, Pembe Pilli, Efe Gürbüz ve Furkan Soyer’den oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Ali Karasel Özel Ödülü’nün sahibi olurken, altıncı olan Ebru Özgit ve Mehmet Salih Yarımsakallı sorumluluğunda, Selin Pulatlı, Huzaira Khalid ve Ekin Beke’den oluşan Oğuz Veli Ortaokulu Osman Çetintaş Özel Ödülü’nü aldı.

Yedinci olan Mustafa Dilfir ve Sanam Jahedorang sorumluluğunda, Aryna Paulava, Arash Khajavi ve Amirsam Jannesari Ladani’den oluşan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nü alırken, sekizinci olan Gülay Aksoy ve Afet Öneren Bahtıkara sorumluluğunda, Asmin Karakılıç, Dide Akgün ve Rüzgar Kale’den oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji de, Matematik Bölümü Özel Ödülü’nü kazandı.

Yarışmanın ardından düzenlenen törende Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bozer, Ali Karasel’in ailesi adına Nedime Karasel birer konuşma yaptı. Ardından Ali Karasel’in annesi Şengül Karasel oğlu için yazdığı şiiri katılımcılar ile paylaştı. Törende, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in konuşmalarının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni, Organizasyon Komitesi üyeleri Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Doç. Dr. Pembe Sabancıgil Özder ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kara tarafından Ali Karasel’in ailesine verilen teşekkür plaketi ile sonlandı.

