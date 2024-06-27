banner913
banner932
Genel Ceza Kurulu, Koopspor’a verilen cezayı durdurdu
Genel Ceza Kurulu, Koopspor’a verilen cezayı durdurdu
18 0
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
25 0
 
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
35 0
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
25 0
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
24 0
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
48 0
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
79 0
banner1032

Çetinkaya’da hedef yeniden yükseliş ve tesisleşme

banner1020

banner974
Çetinkaya’da hedef yeniden yükseliş ve tesisleşme
banner971
İbrahim DALOĞLU
Aksa Süper Ligin başkent ekibi Çetinkaya mali genel kurulunu dün akşam gerçekleştirdi.  Metehan bölgesindeki antrenman sahası tesisinde yapılan genel kurulda Mali ve Faaliyet  raporları üyeler tarafından onaylandı.
Genel kurulda üyelere kısa bir konuşma yapan Başkan Mehmet Tatar yeni sezonu Çetinkaya 'nın yeniden yükseliş ve tesisleşme yılı ilan etti. Tatar, bu hedefleri doğrultusunda ilerlemek için taraftarlardan destek beklediklerini ifade ederek çalışmaları bu yönde yapacaklarını belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.