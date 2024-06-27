Çetinkaya’da hedef yeniden yükseliş ve tesisleşme

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin başkent ekibi Çetinkaya mali genel kurulunu dün akşam gerçekleştirdi. Metehan bölgesindeki antrenman sahası tesisinde yapılan genel kurulda Mali ve Faaliyet raporları üyeler tarafından onaylandı.

Genel kurulda üyelere kısa bir konuşma yapan Başkan Mehmet Tatar yeni sezonu Çetinkaya 'nın yeniden yükseliş ve tesisleşme yılı ilan etti. Tatar, bu hedefleri doğrultusunda ilerlemek için taraftarlardan destek beklediklerini ifade ederek çalışmaları bu yönde yapacaklarını belirtti.

