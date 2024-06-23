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Çetinkaya ile T.H. Dumlupınar yarı finale göz kırptılar

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Çetinkaya ile T.H. Dumlupınar yarı finale göz kırptılar
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Red Oil U-14 Ligi Çeyrek final ilk maçları hafta sonu oynandı.
İlk maçlar sonucunda Çetinkaya ile T.H. Dumlupınar takımları deplasmanda farklı kazanarak yarı final kapısını aralarken, M. Değirmenlik ile Doğan Türk Birliği yenişemediler
Çeyrek final 1.karşılaşmalarının sonuçları şöyle:
Mağusa T.Gücü-Çetinkaya: 1 – 5
M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği: 1 - 1
Binatlı-T.H.Dumlupınar: 1 – 4
Vadili-K.Kaymaklı: 1 – 2
 
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