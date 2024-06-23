Hamitköy Akademi’de haftanın yıldızı, Osman Özmatyatlı

Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) antrenmanlar, Fırat Deniz koordinatörlüğünde tüm hızıyla devam ederken, akademide Yaz sezonunun açılması ile birlikte her hafta yapılan haftanın yıldızını belirleme uygulaması da sürüyor.

HamitköyFutbol Akademisi antrenörlerinin birlikte belirlediği haftanın yıldızı bu hafta Osman Özmatyatlı olarak belirlendi. Haftanın Yıldızı seçilen HamitköyFutbol Akademisinin minik sporcularından Osman Özmatyatlı, yeteneği yanında, saygısı, disiplini ve çalışkanlığı ile dikkat çekiyor.

Osman Özmatyatlı, ileride iyi bir futbolcu olma yolunda Hamitköy Futbol Akademisinde gelişimine devam ediyor.

