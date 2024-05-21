Mağusa Futbol Masterler Derneğin kurucu üyelerinden merhum Çetin Şah anı maçı ile anılıyor. Mağusa Futbol Masterleri tarafından organize edilen Çetin Şah Anı Maçı 22 Mayıs Çarşamba günü yapılıyor. Gazimağusa Dr Fazıl Küçük Stadı’nda saat 17.30 da gerçekleştirilecek olan Çetin Şah anı maçında Mağusa Futbol Masterleri ile KKTC Meclis Futbol Takımı karşı karşıya geliyor.

Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerin yöneteceği Çetin Şah anı maçının ardından düzenlenecek ödül töreninde ödülleri merhum Çetin Şah’ın ailesi tarafından verilecek. Ödül töreni sonrasında ise her iki takım futbolcuları, yöneticilerine ve katılımcılara Mağusa Futbol Masterleri Derneği tarafından bir izaz ikram organizasyonu da yapılacak. Mağusa Futbol Masterleri Derneği kurucu üyesi olan Çetin Şah anı maçına Şah ailesi dışında sporseverlerin de katılması bekleniyor.

