Küçük Kaymaklı yönetimi Sertoğlu’nu istifaya davet etti

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu, KıbrısTürk Futbol Federasyonu’na yazılı bir dilekçe vererek Mesarya maçında yaşananları anlatırken, Arif Malek’in offside kararının hata değil, kasıt olduğunu iddia edip, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun istifasını talep etti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na siyah çelenk bırakan Münür Özler başkanlığındaki Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün KTFF’ye ilettiği talepleri içeren yazısı şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na,

Dün oynanan Mesarya - Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü maçının sonucu, tüm kamuoyunun gözleri önünde atamış olduğunuz hakemler tarafından etkilenmiştir. Böyle kritik önem taşıyan bir karşılaşmada, hakem hatalarını minimize etme amaçlı ülkemizde de kullanıma başlayan Video Assistant Referee (VAR) uygulamasının neden kullanılmadığını anlamakta güçlük çekmekteyiz.

Maçın 86. dakikasında atmış olduğumuz golün, offside olmadığı, tüm spor kamuoyu tarafından aktarılmıştır. Bu yaşanan olaylara Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun tepkisiz kalması ve Kıbrıs

Türk Futbolu'nun mihenk taşlarından olan kulübümüzün bu şekilde ligden düşürülmesi bir HATA değil KASITTIR.

Bu bağlamda federasyon nezdinde cevap verilmesi gereken sorular vardır;

1. Doğan Türk Birliği - Mesarya SK maçında yapılan kural hatasını önceden planlanmış mıydı?

2. Alsancak Yeşilova SK'nın statü dışı oyuncu oynatarak 8 maçı etki eden kurul hatası ile ilgili federasyon neden sessiz kalıp, usulsüzlüğü onaylıyor?

3. Ligin ikinci yansında Mesarya Spor Kulübü ile yapılan karşılaşmada Fehim Dayı neden maç skoruna etki edecek şekilde kasıtlı hatalar yapmıştır?

4. VAR uygulaması karşılaşmamızda neden uygulanmamıştır?

5. Ligden düşen takımı belirleyecek kritik öneme haiz maç neden VAR altyapısı olmayan bir stadyuma alınmıştır?

6. Maçın hatalı karar yapıldığı andan itibaren tekrar edilmesine kim izin vermemektedir?

7. Merkez Hakem Kurulu istifa etmek için neyi beklemektedir?

8. KTFF Başkan ve yönetimi, Kıbrıs Türk Futbolunu bitirme noktasına getirdiğini anlayıp, ne zaman istifa edecektir?



