Mormenekşe Kulübü’ne büyük hizmetleri geçen merhum Cemal Balses adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cemal Balses Anı maçı ertelendi. Bugün yapılması planlanan maç Yalova A2 takımı futbolcusu Fatih Can’ın vefatı nedeniyle Salı günü Maraş ile yapılacak. Mormenekşe Kulübü genç futbolcunun kaybından dolayı Yalova camiasına başsağlığı diledi.
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