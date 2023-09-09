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Cemal Balses Anı Maçı ertelendi

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Cemal Balses Anı Maçı ertelendi
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Mormenekşe Kulübü’ne büyük hizmetleri geçen merhum Cemal Balses adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cemal Balses Anı maçı ertelendi.  Bugün yapılması planlanan maç  Yalova A2 takımı futbolcusu Fatih Can’ın vefatı nedeniyle  Salı günü Maraş ile  yapılacak. Mormenekşe Kulübü genç futbolcunun kaybından dolayı Yalova camiasına başsağlığı diledi.
 
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