Rifat yeniden Forest oldu

Küçük Kaymaklı daha önce de takımda forma giyen Rifat Hacıarifoğlu'nu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında takımda yer alan Rifat Hacıarifoğlu’nu yeniden renklerine bağladı. Yeşil siyahlı ekip oyuncuyu Yonpaş Dumlupınar’dan satın alma opsiyonu ile kiraladı. Hacıarifoğlu kendisini yeniden Küçük Kaymaklı futbolcusu yapan imzayı KTFF’de attı.

