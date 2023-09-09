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Rifat yeniden Forest oldu

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Küçük Kaymaklı daha önce de takımda forma giyen Rifat Hacıarifoğlu'nu transfer etti

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Rifat yeniden Forest oldu
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Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında takımda yer alan Rifat Hacıarifoğlu’nu yeniden renklerine bağladı. Yeşil siyahlı ekip oyuncuyu Yonpaş Dumlupınar’dan satın alma opsiyonu ile kiraladı. Hacıarifoğlu kendisini yeniden Küçük Kaymaklı futbolcusu yapan imzayı KTFF’de attı.
 
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