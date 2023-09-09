Rifat yeniden Forest oldu

Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında takımda yer alan Rifat Hacıarifoğlu’nu yeniden renklerine bağladı. Yeşil siyahlı ekip oyuncuyu Yonpaş Dumlupınar’dan satın alma opsiyonu ile kiraladı. Hacıarifoğlu kendisini yeniden Küçük Kaymaklı futbolcusu yapan imzayı KTFF’de attı.
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