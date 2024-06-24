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Burak, Çetinkaya’ya veda etti

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Çetinkaya'da uzun yıllardır futbol oynayan ve son olarak takımın kaptanlığını da yapan tecrübeli defans oyuncusu Burak Emir Çetinkaya’dan ayrıldığını açıkladı

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Burak, Çetinkaya’ya veda etti
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Ülkemizin tecrübeli defans futbolcularından olan Burak Emir, yıllardır formasını terlettiği Çetinkaya’ya veda etti.
Uzun yıllardır futbol oynadığı ve son olarak takımın kaptanlığını da yaptığı Çetinkaya’dan ayrılan Burak, ayrılığı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
“Yıllardır formasını gururla taşıdığım, çok güzel dostluklar biriktirdiğim Çetinkaya T.S.K. kulübünden ayrılma vakti geldi. Bu ülkenin tartışmasız en büyük kulübünde yıllarca futbol oynamak, kaptanlığını yapmış olmak benim için paha biçilmezdi. Takıma geldiğim ilk günden bu yana birlikte çalıştığım tüm başkanlarıma, yöneticilerime, kulüp personellerimize, taraftarımıza ve birlikte omuz omuza mücadele ettiğim tüm futbolcu kardeşlerime sonsuz teşekkür ederim. Herşey için minnettarım. Bu büyük camianın yeri bende hep ayrı olacaktır.”
 
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