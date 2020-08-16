BTM’de gol yağdı

İsa TABAK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 4.hafta tamamlandı.
7 grupta oynanan 19 maçta, 76 gol atılırken, maç başına 4 gol atılarak gollü bir hafta geride kaldı. Ergazi, Karadeniz 61, Akıncılar, Haspolat ve Sadrazam Kayalar, 4. haftayı da puan kayıpsız tamamladılar.
4.haftadaalınan sonuçlar:
BTM 2. Lig Birinci Grup
Yedikonuk – Ergazi, 0-1
Yeni Erenköy – Bafra,1-1
Kumyalı – Sipahi, 1-2
BTM 2. Lig İkinci Grup
Karadeniz 61 – Ötüken, 3-0
Civisil – Boğaziçi, 2-0
BTM 2. Lig Üçüncü Grup
Pile – Güvercinlik, 2-2
Çayönü – Mutluyaka, 1-2
Pergama – Yenişehir, 1-2
BTM 2. Lig Dördüncü Grup
Gaziköy – Akıncılar, 1-6
Yeniceköy – Dilekkaya, 3-2
Kırıkkale – Gönendere, 2-0
BTM 2. Lig Beşinci Grup
Pınarbaşı – Ağırdağ, 2-0
Bahçeli – Haspolat, 0-2
Demirhan – Alayköy, 8-1
BTM 2. Lig Altıncı Grup
Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, 0-5
Akdeniz – Kalkanlı, 0-6
BTM 2. Lig Yedinci Grup
Mevlevi – Akçay, 5-1
Yeşilyurt – Gaziveren, 2-5
Gayretköy – Serhatköy, 2-2
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.