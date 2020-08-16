BTM’de gol yağdı

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 4.hafta tamamlandı.

7 grupta oynanan 19 maçta, 76 gol atılırken, maç başına 4 gol atılarak gollü bir hafta geride kaldı. Ergazi, Karadeniz 61, Akıncılar, Haspolat ve Sadrazam Kayalar, 4. haftayı da puan kayıpsız tamamladılar.

4.haftadaalınan sonuçlar:

BTM 2. Lig Birinci Grup

Yedikonuk – Ergazi, 0-1

Yeni Erenköy – Bafra,1-1

Kumyalı – Sipahi, 1-2

BTM 2. Lig İkinci Grup

Karadeniz 61 – Ötüken, 3-0

Civisil – Boğaziçi, 2-0

BTM 2. Lig Üçüncü Grup

Pile – Güvercinlik, 2-2

Çayönü – Mutluyaka, 1-2

Pergama – Yenişehir, 1-2

BTM 2. Lig Dördüncü Grup

Gaziköy – Akıncılar, 1-6

Yeniceköy – Dilekkaya, 3-2

Kırıkkale – Gönendere, 2-0

BTM 2. Lig Beşinci Grup

Pınarbaşı – Ağırdağ, 2-0

Bahçeli – Haspolat, 0-2

Demirhan – Alayköy, 8-1

BTM 2. Lig Altıncı Grup

Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, 0-5

Akdeniz – Kalkanlı, 0-6

BTM 2. Lig Yedinci Grup

Mevlevi – Akçay, 5-1

Yeşilyurt – Gaziveren, 2-5

Gayretköy – Serhatköy, 2-2

