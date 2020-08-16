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BTM’de gol yağdı

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BTM’de gol yağdı
İsa TABAK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 4.hafta tamamlandı.
7 grupta oynanan 19 maçta, 76 gol atılırken, maç başına 4 gol atılarak gollü bir hafta geride kaldı. Ergazi, Karadeniz 61, Akıncılar, Haspolat ve Sadrazam Kayalar, 4. haftayı da puan kayıpsız tamamladılar.
4.haftadaalınan sonuçlar:
BTM 2. Lig Birinci Grup
Yedikonuk – Ergazi, 0-1
Yeni Erenköy – Bafra,1-1
Kumyalı – Sipahi, 1-2
BTM 2. Lig İkinci Grup
Karadeniz 61 – Ötüken, 3-0
Civisil – Boğaziçi, 2-0
BTM 2. Lig Üçüncü Grup
Pile – Güvercinlik, 2-2
Çayönü – Mutluyaka, 1-2
Pergama – Yenişehir, 1-2
BTM 2. Lig Dördüncü Grup
Gaziköy – Akıncılar, 1-6
Yeniceköy – Dilekkaya, 3-2
Kırıkkale – Gönendere, 2-0
BTM 2. Lig Beşinci Grup
Pınarbaşı – Ağırdağ, 2-0
Bahçeli – Haspolat, 0-2
Demirhan – Alayköy, 8-1
BTM 2. Lig Altıncı Grup
Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, 0-5
Akdeniz – Kalkanlı, 0-6
BTM 2. Lig Yedinci Grup
Mevlevi – Akçay, 5-1
Yeşilyurt – Gaziveren, 2-5
Gayretköy – Serhatköy, 2-2
 
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