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Mevlevi’den beşi bir yerde

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Mevlevi’den beşi bir yerde
İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig Yedinci Grupta haftanın en önemli maçında Mevlevi, Akçay’ı, ZümrütköyStadında ağırladı.
Nejmi Bulut’un yönettiği maçta taraftarının da desteğini alan Mevlevi, rakibini farklı mağlup etti. Maçın ilk devresinde büyük çekişme yaşanırken, ikinci devrede Mevlevi, özellikle Mehmet Mahmut’un golleriyle rakibinin direncini kırdı.
Mevlevi’nin golleri Mehmet Mahmut 2, Ali Sayalan, Tolga Canova ve Ali Duran atarken, Akçay’ın golü son dakikada Ali Doğtaş’tan geldi.
 
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