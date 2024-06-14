BTM2’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 8-9-11 Haziran 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Toprak (Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK) 2 Maç

Aydın Yavuz (Ağırdağ Boğaz TSK) 2 Maç

Devrim Erdoğan (Amaara Gaziveren SK) 2 Maç

Erol Aydıneri (Akdoğan SK) 2 Maç

Ferit Portakalcıoğlu (Akçay SK) 2 Maç

Murat Ulaş (Alayköy SKKD) 2 Maç

Ramadan Kortaş (Alaniçi YSK) 3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

İrfan Can Gür (Akdoğan SK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Berke Aktaş (Akıncılar GSK)

Hasan Sadrazam (Akdeniz KSD)

İbrahim Kambur (Akdoğan SK)

Menduh Dağ (Dilekkaya ASK)

Soner Güneş (Serdarlı GB)

Şenol Palaz (Akçay SK)

BTM KURULU KARARLARI

1) BTM Kurulu, Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 5.Grup’ta 21066 maç numarasıyla ve 9.06 2024 tarihinde oynanan Mutluyaka HSK – Alaniçi YSK müsabakasının 89. dakikasında Alaniçi YSK kulübünün 110069 lisans numaralı oyuncusu Kadir Bağan, hakemi iteklemesi ve küfür etmesi nedeniyle, DT 35 1 (a) ve DT 41/ 1 (a) maddelerine aykırı hareket etmiş ve 8 (Sekiz) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) BTM Kurulu, Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 1.Grup’ta 21006 maç numarasıyla ve 9.06 2024 tarihinde oynanan Serhatköy – Gayretköy GSK müsabakasının 73. dakikasında Serhatköy kulübünün 119896 lisans numaralı oyuncusu Mehmet Uysal, Kırmızı kart sonrası hakemi itmesi ve maç esnasında ve maç sonrasında küfürlerine devam etmesi nedeniyle, DT 35 1 (a) ve DT 41/ 1 (a) maddelerine aykırı hareket etmiş ve 11 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

