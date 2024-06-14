Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı’nın sponsorlüğünde gerçekleşecek U 10 Junior Lig ve U 12 easy Lig’e rekor katılım yapıldı.

6 Temmuzda oynanacak olan U 10 Junior Lig’e 12 ve U 12 Easy Lig’e de 15 takım başvuru yaptı.

Takımlar statür gereği günde çift maç yapacaklar. Scoraboard’da sadece zamanın yer alacağı maçlarda sayılar tutulmayacak.

