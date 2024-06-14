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Easy Lig’e rekor katılım

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Easy Lig’e rekor katılım
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Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı’nın sponsorlüğünde gerçekleşecek U 10 Junior Lig ve U 12 easy Lig’e rekor katılım yapıldı.
6 Temmuzda oynanacak olan U 10 Junior Lig’e 12 ve U 12 Easy Lig’e de 15 takım başvuru yaptı.
Takımlar statür gereği günde çift maç yapacaklar. Scoraboard’da sadece zamanın yer alacağı maçlarda sayılar tutulmayacak.
 
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