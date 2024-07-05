BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 29-30 Haziran 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Burak Can Yılmaz (Çalışkuşu Grup Yedikonuk SK) 3 Maç
Ekrem Mendeli (Mutluyaka HSK) 1 Maç
Görkem Kocayiğit (Gayretköy GSK) 1 Maç
Ahmet Duyar (Gaziköy SK) 3 Maç
Tayfun Köksal (1461 İskele Trabzonspor) 3 Maç
Sezer Özbarışçı (Amaara Gaziveren SK) 3 Maç
Süleyman Kaan Kılıç (Halil Falyalı Kumyalı SK) 3 Maç
İbrahim Çelik (Bahçeli SK) 1 Maç
Berk Şen (Akçay SK) 1 Maç
Süleyman Şengül (Zümrütköy SK) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Hasan Atalay (Ötüken TKOSK) 1 Maç
Tolunay Şengün (Bahçeli SK) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Doğukan Özdurak (T. Ersalıcı Tepebaşı SK)
Bayram Arıkhan (Ağırdağ Boğaz TSK)
Berkay Giritli (Taşkent TSK)
Ömer Özkarataş (Yenikent Perçinci SK)
Gökdeniz Soytürk (Bahçeli SK)
Mustafa Tekpınar (Aslanköy GSD)
Fikret Hacıyarım (Akıncılar GSK)
Arif Sağaltıcı (Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK)
Ergün Demir (Pergama SD)
Cemal Oktaçlı (Pergama SD)
Ali İmam (Pergama SD)
Emre İmam (Pergama SD)
Tanju Kaya (Akdoğan SK)
Ramazan Göktaş (Ergazi GSK)
Hasan Emre Akdeniz (Ergazi GSK)
Mustafa Öğdü (Ergazi GSK)
Hasan Aktaş (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK)
BTM KURULU KARARLARI
1) BTM Kurulu, Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 3.Grup 8. Haftada 21143 maç numarasıyla ve 30.06.2024 tarihinde oynanan Yenikent Perçinci SK – Bahçeli SK müsabakasının 52. dakikasında Bahçeli takımının 103133 lisans ve 15 sırt numaralı Ali Okan Şengün çift sarı kart sonrası gösterilen kırmızı kartın akabinde hakemin kişilik haklarına saldırı ve küfür etmesinden dolayı DT 88/4 ve 41/1 (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine,
2) BTM Kurulu, Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 3.Grup 8. Haftada 21143 maç numarasıyla ve 30.06.2024 tarihinde oynanan Yenikent Perçinci SK – Bahçeli SK müsabakasının 56. dakikasında Bahçeli SK takımının 108183 lisans ve 53 sırt numaralı Tuğrul Denkler çift sarı kart nedeniyle oyun alanı dışına gönderildikten sonra hakeme yönelik küfürlerine devam etmesinden dolayı DT 88/4 ve 41/1 (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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