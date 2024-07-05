BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 29-30 Haziran 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARIBurak Can Yılmaz (Çalışkuşu Grup Yedikonuk SK) 3 MaçEkrem Mendeli (Mutluyaka HSK) 1 MaçGörkem Kocayiğit (Gayretköy GSK) 1 MaçAhmet Duyar (Gaziköy SK) 3 MaçTayfun Köksal (1461 İskele Trabzonspor) 3 MaçSezer Özbarışçı (Amaara Gaziveren SK) 3 MaçSüleyman Kaan Kılıç (Halil Falyalı Kumyalı SK) 3 Maçİbrahim Çelik (Bahçeli SK) 1 MaçBerk Şen (Akçay SK) 1 MaçSüleyman Şengül (Zümrütköy SK) 1 MaçTEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİHasan Atalay (Ötüken TKOSK) 1 MaçTolunay Şengün (Bahçeli SK) 1 Maç4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULARDoğukan Özdurak (T. Ersalıcı Tepebaşı SK)Bayram Arıkhan (Ağırdağ Boğaz TSK)Berkay Giritli (Taşkent TSK)Ömer Özkarataş (Yenikent Perçinci SK)Gökdeniz Soytürk (Bahçeli SK)Mustafa Tekpınar (Aslanköy GSD)Fikret Hacıyarım (Akıncılar GSK)Arif Sağaltıcı (Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK)Ergün Demir (Pergama SD)Cemal Oktaçlı (Pergama SD)Ali İmam (Pergama SD)Emre İmam (Pergama SD)Tanju Kaya (Akdoğan SK)Ramazan Göktaş (Ergazi GSK)Hasan Emre Akdeniz (Ergazi GSK)Mustafa Öğdü (Ergazi GSK)Hasan Aktaş (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK)BTM KURULU KARARLARI1) BTM Kurulu, Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 3.Grup 8. Haftada 21143 maç numarasıyla ve 30.06.2024 tarihinde oynanan Yenikent Perçinci SK – Bahçeli SK müsabakasının 52. dakikasında Bahçeli takımının 103133 lisans ve 15 sırt numaralı Ali Okan Şengün çift sarı kart sonrası gösterilen kırmızı kartın akabinde hakemin kişilik haklarına saldırı ve küfür etmesinden dolayı DT 88/4 ve 41/1 (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine,2) BTM Kurulu, Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 3.Grup 8. Haftada 21143 maç numarasıyla ve 30.06.2024 tarihinde oynanan Yenikent Perçinci SK – Bahçeli SK müsabakasının 56. dakikasında Bahçeli SK takımının 108183 lisans ve 53 sırt numaralı Tuğrul Denkler çift sarı kart nedeniyle oyun alanı dışına gönderildikten sonra hakeme yönelik küfürlerine devam etmesinden dolayı DT 88/4 ve 41/1 (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.