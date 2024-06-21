Mağusa Spor Akademisi-Loof Beach Plaj Futbol Turnuvası ertelendi

Mağusa Spor Akdemisi tarafından organize edilen Loof Beach ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan plaj futbol turnuvası ertelendi.

Glapsides Loof Beach plajında 22-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan plaj futbol turnuvası kurban bayramı haftasında yaşanan yoğunluktan dolayı ileriki bir tarihe ertelendi.

Gazimağusa Loof Beach de (Glapsides) Mağusa Spor Akademisi tarafından organize edilecek Loof Beach ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan plaj futbol turnuvası ile ilgili tarih organizasyon komitesi tarafından gelecek hafta başında açıklanacak.

