Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında olan ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 2 yarış olarak planlanan Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası, 3 Temmuz 2024 Çarşamba akşamı, Cemsa Karting & Sporting Center’de yapılan yarışla başladı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın beşinci etkinliği olan “Türkiye İş Bankası 2024 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” ilk yarışı, 3 Temmuz 2024 Çarşamba akşamı Cemsa Karting & Sporting Center’de yapıldı.Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen Türkiye İş Bankası 2024 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası; İkas Süpermarket, CYP DUŞ, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Amesis Digital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirildi. 65’in üzerinde aracın piste çıkıp derece aldığı, 100’ün üzerinde de aracın sergilendiği gecede hem klasikler hem de “Extreme” kategorisi araçları pistte boy gösterdi.



Mehmet Adalı gecenin birincisi oldu

Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl da 2 yarış olarak planlanan Türkiye İş Bankası Slalom Şampiyonası’nın ilk yarışını Ford Escort MK1 aracıyla Mehmet Adalı kazandı. 2 dakika 15,445 saniyelik derece elde eden Adalı klasiklerde ilk sırada yer almayı başardı. Onu 2 dakika 21,136 saniyelik derecesiyle, Austin Mini 1275 ile yarışan Erdoğan Aşık takip etti. Gecenin üçüncüsü ise 2 dakika 23,156 saniyelik derecesiyle, Eunos Roadster ile yarışan Ali Güran Tahsin oldu.



Onat Kutlar Extreme, Özner Özgüler T klasmanı birincisi

Geçtiğimiz sene olduğu gibi “Extreme” kategorisi de spor araçların katılımıyla yapıldı. 2 dakika 10,978 saniyelik derecesiyle Onat Kutlar gecenin en iyi derecesini elde etmeyi başardı. Onu 2 dakika 11,981 saniyelik derecesiyle Ali Güran Tahsin takip etti. Üçüncü ise 2 dakika 13,574 saniyelik derecesiyle Hüseyin Şükrüoğlu oldu. Genel klasman dışında yarışan Turing klasmanı yarışçıları arasından Özner Özgüler birinci, Altay Kader ikinci, Onat Kutlar üçüncü oldu.Genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre kategoriler ve marka kategorileri de yapıldı. E Klasmanı birincisi Değer Alibey, F klasmanı birincisi Hüseyin Gümüşok, G klasmanı birincisi Metin Tavukçuoğlu, H klasmanı birincisi Mehmet Erginsoylu, Mini Kupası birincisi Doğcan Kalkaner, VW Kupası birincisi Orhan Erciyes, Alfa Rome Kupası birincisi Marios Constantinou, Toyota Kupası birincisi Berkem Öztuğ, Ford Kupası birincisi Cem Ermiya, Nissan Kupası birincisi Ahmet Bağrıaçık, Honda Kupası birincisi Turgut Arşan, Mercedes Kupası birincisi Ahmet N. Özkan ve BMW Kupası birincisi Mehmet Topel ve kadınlar klasmanı birincisi Jale Kuset oldu.



Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Handan Yıldırım, Türkiye İş Bankası 2’nci Müdürü Hüseyin Ercanlı, Türkiye İş Bankası yetkilisi Raşit Çetin, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu ve KTKOD Yönetim Kurulu üyeleri; İnanç Babaliki, Ertan Namlı, Salih Çeliker, Olgun Bıçak, İsmet Tufan, Tolga Tekin ileAli Köroğlu takdim etti.



Genel Klasman:

1.Mehmet Adalı (14) – Ford Escort MK1 – 2:15,445

2.Erdoğan Aşık (37) – Austin Mini 1275 – 2:21,136

3.Ali Güran Tahsin (47) Eunos Roadster – 2:23,156

Extreme Kategorisi:

1.Onat Kutlar (66) Honda Civic – 2:10,978

2.Ali Güran Tahsin (47) Eunos Roadster – 2:11,981

3.Hüseyin Şükrüoğlu (73) Mitsubishi Lancer EVO 8 – 2:13,574

Turing Kategorisi:

1.Özner Özgüler (68) – BMW Z3 – 2:39,077

2.Altay Kader (61) – Doğan Exelis – 2:47,192

3.Onat Kutlar (66) Honda Civic – 2:48,447

Kadınlar Kategorisi:

1.Jale Kuset

2.Tuncay Sim Yılmaz

3.Pembe Topel

E Kategorisi:

1.Değer Alibey

2.Özgür İnönü

3.Fatma Şanlıol

F Kategorisi:

1.Hüseyin Gümüşok

2.Marios Constantinou

3. Halit Kılıç

G Kategorisi:

1.Metin Tavukçuoğlu

2.Yıldıray Uzmaner

3.Ergün Nurioğluları

H Kategorisi:

1.Mehmet Erginsoylu

2.Ali Köroğlu

3.Ahmet Bağrıaçık

Best Time:Mehmet Adalı

13.Gelen Kupası: Ergün Nurioğluları

Herşeye Rağmen Kupası:Çağın Kolacı

Otomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödülü:Turgut Bürüncük, Cem Ermiya, Fatma Şanlıol

Mini Kupası: Doğcan Kalkanel

VW Kupası: Orhan Erciyas

Alfa Romeo Kupası:Marios Constantinou

Toyota Kupası:Berkem Öztuğ

Ford Kupası:Cem Ermiya

Nissan Kupası: Ahmet Bağrıaçık

Honda Kupası:Turgut Arşan

Mercedes Kupası:Ahmet N.Özkan

BMW Kupası:Mehmet Topel