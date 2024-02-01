BTM 1. Lig’de 11. Hafta heyecanı

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig 11. Hafta maçları hafta sonu oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler BTM Kurulu tarafından belirlendi.

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig 11. Hafta programı ve hakemleri şöyle:



BEYAZ GRUP

3 Şubat 2024, Cumartesi

10.45 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-B.Bağcıl (Fatih Bardakçıoğlu)

10.45 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Ortaköy-Denizli (Mehmet V.Çelik)

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-Vadili (Abdullah Genç)

4 Şubat 2024, Pazar

10.45 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı T.E.Dikmen Gücü-Demirhan (Serdar Gürpınar)

10.45 Balıkesir Stadı G.S.Düzova-Mevlevi (Arif Malek)



KIRMIZI GRUP

3 Şubat 2024, Cumartesi

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı G.G.AkovaVuda-N.Dipkarpaz (Burak Mandıralı)

10.45 Dörtyol Adem Nural Stadı Dörtyol-Mehmetçik (YusufcanDönder)

4 Şubat 2024, Pazar

10.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-Pile (Mustafa Torun)

10.45 Dörtyol AdemNural Stadı İncirli-Kaplıca Karadeniz 61 (Berk Bağrıkara)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Z.E.Yenierenköy-Tuzlaspor (Burak Mandıralı)

