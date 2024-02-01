GG teknik heyetine takviye

Aksa Süper Ligin başken ekibi ChinaBazaar Gençlik Gücü Futbol A Takım teknik heyetine takviye yapıldı.
Teknik Direktörü Derviş Kolcu’nun önderliğindeki teknik ekibe geçmişte de Gençlik Gücü’ne hizmet etmiş Tolga Güçsoy Derviş dahil oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.