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Boğaziçi, İskele’yi tek geçti

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Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
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Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 6. Grup 7. Hafta mücadelesinde 1461 İskele Trabzonspor ile Boğaziçi takımları karşı karşıa geldi.
İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan ve Yalçın Kabacıklı’nın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada konuk Boğaziçi takımı 40. dakikada Seymen’in ayağından bulduğu golle sahadan 1- 0 galip ayrıldı.
Her iki takımın da oldukça genç bir kadro ile mücadele ettiği ve maç boyunca karşılıklı ataklarla geçen mücadeleden galip ayrılan Boğaziçi takımı 7. Hafta sonunda 5 galibiyetle 3. sırada yer aldı.
 
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