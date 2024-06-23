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Alkollü sürücü yoldan çıkarak aracıyla takla attı

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Alkollü sürücü yoldan çıkarak aracıyla takla attı
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Kaplıca - Tatlısu eski anayolunda bugün saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.
Kazada yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, kaza 143 miligram alkollü içki tesiri altında olan Ulia Lutsenko’nun (K-26), VP 672 plakalı salon araç ile Tatlısu’dan Kaplıca’ya doğru seyrettiği esnada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkması ve aracın sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.
Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
 
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