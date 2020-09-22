Beşiktaş'ta golcü arayışı

Beşiktaş yönetimi, golcü transferindeki ilk hedefi Kalinic'e kulübü ile olan bonservis sorununu çözmesi için iki gün süre verdi. Yönetim, Hırvat oyuncudan istediği cevabı alamazsa rotasını Aboubakar’a çevirecek

Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş, Nikola Kalinic’eAtletico Madrid’le bonservis sorununu çözmesi için 48 saat süre verdi.

Sergen Yalçın’ın da raporu doğrultusunda Kalinic’i kadrosunda görmek için maddi olarak sınırlarını zorlayan Beşiktaş yönetimi, Hırvat golcünün transferi gerçekleşmezse Aboubakar’a yönelecek.

Erdal Torunoğulları’nın daha önce görüştüğü ve Beşiktaş’a gelmeyi çok istediğini dile getiren Aboubakar için sözleşme şartları düşünülmüş durumda.

Beşiktaş, Kamerunlu oyuncuyla garanti ücreti düşük, maç başı ve performans bonusları yüksek bir kontrat yapmayı amaçlıyor.

Aboubakar'ın sakatlık yaşaması durumunda maddi kaybının çok olmasını istemeyen yönetim, Kalinic’ten gelecek cevaba göre transfere yön verecek.

Diğer yandan takımdan ayrılmak istemeyen Douglas ve Isimat-Mirin’e henüz ciddi bir teklif gelmedi. Bu iki oyuncunun da başka takıma transfer olmaması durumunda lisansları askıya alınacak.

Siyah beyazlı takımda sağ bekin de yabancı olması durumunda en az 1 yabancı ismin daha gönderilmesi gerekiyor.

Hiç bir oyuncunun takımdan ayrılmak istememesi durumunda ise yönetimin, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda 1 ismin sözleşmesini askıya alacağı öğrenildi.

