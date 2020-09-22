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Akıncı “Oyna GG” dedi

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Osman Karamanlı başkanlığındaki Gençlik Gücü kulübü yönetimini kabul ederken, kendisine 10 numaralı Gençlik Gücü forması hediye edildi

Akıncı “Oyna GG” dedi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı seçilen Osman Karamanlı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya isminin yazılı olduğu 10 numaralı Gençlik Gücü forması hediye edildi.
Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün yeni yönetimini kutlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kulüp Başkanı Osman Karamanlı ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.
Kabulde, Gençlik Gücü Yönetim Kurulu üyeleri Umut Öksüz, ZeebChoudry, Özdemir İkizer ve Erdinç Selasiye de yer aldı.
 
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