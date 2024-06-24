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Beşiktaş stat kapasitesini artırıyor

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Beşiktaş'ta stat çatı ve zemin yenileme işlemleri devam ediyor. Siyah beyazlılar, 42 bin 590 olan kapasitenin 50 bine çıkarılması yönünde de çalışmalarını sürdürüyor

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Beşiktaş stat kapasitesini artırıyor
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Beşiktaş'ta Tüpraş Stadı'nın çatısında ve zemininde yenileme çalışmaları devam ediyor.
Özellikle stadyumun çatısının değişmesiyle beraber ses akustiğinde de değişim olacak. Taraftarların sesinin saha içinde kalacağı bir sistem üzerinde duruluyor.
Beşiktaş yönetimi, kale arkası tribünlerinin kapasite artırımı için bakanlığa yaptığı başvurunun sonucunu bekliyor.
Kale arkası tribününe özel koltuklar yaptırmayı planlayan kulüp, böylece kapasiteyi de en az 7 bin kişi artırmayı düşünüyor. 42 bin 590 olan mevcut kapasitenin 50 bine çıkarılması hedefleniyor.  
 
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