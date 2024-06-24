Çekya-Türkiye maçına Romanyalı hakem

EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın maçını Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

