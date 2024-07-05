Beşiktaş, Rosier’le yolları ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.

Beşiktaş'a 2020-2021 sezonu başında transfer olan Rosier, geride kalan sezonun ikinci yarısında Fransa'nın Nice ekibine kiralanmıştı.

