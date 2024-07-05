Beşiktaş, Rosier’le yolları ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.
Beşiktaş'a 2020-2021 sezonu başında transfer olan Rosier, geride kalan sezonun ikinci yarısında Fransa'nın Nice ekibine kiralanmıştı.
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