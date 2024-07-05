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Türkiye ile Hollanda 15. kez karşılaşacak

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek finalinde bugünkü rakibi Hollanda ile yaptığı 14 maçtan 4'ünü kazandı, 6'sını kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, Hollanda ile oynadığı son karşılaşmada sahadan 6-1 mağlup ayrıldı

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Türkiye ile Hollanda 15. kez karşılaşacak
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.00'de Hollanda ile karşılaşacak.
Türkiye-Hollanda eşleşmesinin galibi, yarı finalde İngiltere-İsviçre eşleşmesinin tur atlayanı ile 10 Temmuz'da Dortmund'da oynayacak.
Hollanda ile ilk maç 1958'de
İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 6'sını Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Türkiye'nin 14 golüne, Hollanda 21 golle cevap verdi.
 
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