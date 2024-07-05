Türkiye ile Hollanda 15. kez karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek finalinde bugünkü rakibi Hollanda ile yaptığı 14 maçtan 4'ünü kazandı, 6'sını kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, Hollanda ile oynadığı son karşılaşmada sahadan 6-1 mağlup ayrıldı



Türkiye-Hollanda eşleşmesinin galibi, yarı finalde İngiltere-İsviçre eşleşmesinin tur atlayanı ile 10 Temmuz'da Dortmund'da oynayacak.

Hollanda ile ilk maç 1958'de

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 6'sını Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 14 golüne, Hollanda 21 golle cevap verdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.00'de Hollanda ile karşılaşacak.Türkiye-Hollanda eşleşmesinin galibi, yarı finalde İngiltere-İsviçre eşleşmesinin tur atlayanı ile 10 Temmuz'da Dortmund'da oynayacak.Hollanda ile ilk maç 1958'deİki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 6'sını Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Bu müsabakalarda Türkiye'nin 14 golüne, Hollanda 21 golle cevap verdi.