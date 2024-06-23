Beşiktaş, Kolombiyalı sol beki gündemine aldı

Beşiktaş'ta transfer arayışları devam ediyor. Villarreal forması giyen Johan Mojica siyah beyazlıların gündeminde

Beşiktaş yeni sezon kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Copa America’yı yerinden takip eden Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in listesindeki isimlerle temasa geçeceği öğrenildi.

Siyah beyazlılar olası Arthur Masuaku ayrılığını göz önüne alarak sol bek için arayışlarına devam ediyor. Villarreal forması giyen Johan Mojica Beşiktaş'ın gündeminde. 31 yaşındaki futbolcu ile Brad Friedel’ın bir görüşme yapması bekleniyor.

Geçen sezonu Osasuna’da kiralık olarak geçiren Kolombiyalı sol bek, 34 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Kolombiya milli takımıyla Copa America’da mücadele veren deneyimli sol bekin Villarreal ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.