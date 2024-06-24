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Yine kaza, yine ölüm

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Yine kaza, yine ölüm
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Lefkoşa Çevre Yolunda günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza  24.06.2024 tarihinde, saat 01.30 sıralarında Lefkoşa  Kuzey Çevre Yolu üzerinde Dikmen’de sakin Çelik ALTINER (E-41), yönetimindeki LK 659 plakalı araç ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan sanayi çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkıp gidiş ve gelişi ayıran refüj bordür taşlarına çarptıktan sonra refüj içerisindeki trafik levhasına çarparak kontrolsüz bir şekilde yoluna devam edip  beton duvara  çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu araç sürücüsü Çelik ALTINER olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmekte.
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