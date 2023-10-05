Beşiktaş evinde yıkıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında FC Lugano'yu konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın son yarım saatini 10 kişi oynayan siyah beyazlılar, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Mücadelede temsilcimizin gollerini 38 ve 52. dakikalarda Aboubakar attı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci sarı kartını gören Rosier, takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra baskısını artıran İsviçre ekibi 81. dakikada Ignacio Aliseda ile farkı bire indirdi. Vladi 86. dakikada beraberliği sağladı ve konuk ekip 90. dakikada Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş grupta 1 puanla 3. sırada kalırken puanını 4'e yükselten Lugano ilk sıraya yerleşti.