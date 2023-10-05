banner913
banner932
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
11 0
İskele'de Melek Mosso coşkusu
İskele'de Melek Mosso coşkusu
24 0
 
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
10 0
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
17 0
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
22 0
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
75 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
340 0
banner964

Beşiktaş evinde yıkıldı

banner476

banner974
Beşiktaş evinde yıkıldı
banner971

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında FC Lugano'yu konuk etti. 

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın son yarım saatini 10 kişi oynayan siyah beyazlılar, rakibine 3-2 mağlup oldu. 

Mücadelede temsilcimizin gollerini 38 ve 52. dakikalarda Aboubakar attı. 

Karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci sarı kartını gören Rosier, takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra baskısını artıran İsviçre ekibi 81. dakikada Ignacio Aliseda ile farkı bire indirdi. Vladi 86. dakikada beraberliği sağladı ve konuk ekip 90. dakikada Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş grupta 1 puanla 3. sırada kalırken puanını 4'e yükselten Lugano ilk sıraya yerleşti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.