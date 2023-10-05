Puan savaşı kızışıyor

Süper Ligde bugün oynanacak Yenicami – Yeniboğaziçi maçıyla başlayacak olan 3. Haftanın puan kavgası Pazartesi akşamı oynanacak iki maçla tamamlanacak

Aksa Futbol Liglerinin 3. Haftası bugün Süper Lig’de oynanacak Yenicami – Yeniboğaziçi karşılaşmasıyla başlayacak.

Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmada lige iyi başlayan ve 4 puanı bulunan Yenicami ile ilk 2 haftada puanla tanışamayan Yeniboğaziçi kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmayı Mustafa Öztugay yönetecek.

Süper Ligde bugün bir, Cumartesi 3, Pazar günü 2 ve Pazartesi günü de 2 maç oynanacak 3. Haftada hem alt sıralarda olan takımlar hem de üst sıraları hedefleyen takımlar zorlu maçlar oynayacaklar.

BİRİNCİ LİGDE ZİRVEDEKİLER KOZLARINI PAYLAŞACAK

Aksa 1. Ligde 3. Hafta heyecanı ise Cumartesi günü oynanacak 4 maçla başlayacak. Pazar günü de 4 maç oynanacak 1. Ligde haftanın en önemli ve zorlu maçı zirveyi paylaşan iki takım Gönyeli ile M. Değirmenlik arasında Pazar günü Gönyeli Stadı’nda oynanacak.

Liglerde gündüz oynanacak maçlar saat 15.00’te gece oynanacak maçlar ise saat 19.00’da başlayacak.



SÜPER LİG 3.HAFTA

6 Ekim 2023, Cuma

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)

7 Ekim 2023, Cumartesi

15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – Cihangir (Fehim Dayı)

15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – M.Karşıyaka (Tufan Çerçioğlu)

15.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı – Y.Dumlupınar (Şakir Azizoğlu)

8 Ekim 2023, Pazar

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – Lefke (Ferhat Tuna)

15.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği – Çetinkaya (Zekai Töre)

9 Ekim 2023, Pazartesi

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü – Doğan T.Birliği (Evren Karademir)

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy – China B.G.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)

BİRİNCİ LİG 3.HAFTA

7 Ekim 2023, Cumartesi

15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Binatlı (Turgay Misk)

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi – M.H.Yılmazköy (Abdullah Genç)

15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu – Maraş (Osman Özpaşa)

15.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı D.C.Çanakkale – Ozanköy (Emre Öztaşlı)

8 Ekim 2023, Pazar

15.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova – Hamitköy (Mehmet Sezener)

15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – Düzkaya (Hüseyin Eyyüpler)

15.00 Gönyeli Stadı Gönyeli – M.Değirmenlik (Ali Özer)

15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta – Geçitkale (Hüseyin Özkan)



