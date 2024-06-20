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Kaçak ürünlerden 17 kişi tutuklandı

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Safaköy’de çok sayıda kaçak mal ele geçirildi, 17 kişi tutuklandı

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Kaçak ürünlerden 17 kişi tutuklandı
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Polis, İskele ilçesindeki Safaköy’de 3 ayrı apartman dairesinde yaptığı arama sonucunda kanunsuz ve gümrüğe beyan edilmemiş mal tasarrufundan 17 kişiyi tutukladı.
Polis, dairelerde toplam 660 adet cep telefonu, 30 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda bilgisayar hoparlörü, Çin menşei muhtelif içecek ve gıda ürünü, toplam 15 bin 845 TL, 3 bin 985 Amerikan Doları, 5 bin 615 Yuan Çin parası, 30 bin Kyat Miyanmar parası ve 72 Ringgit Malezya parası bularak, emare olarak aldı. 
Haziran ayı içerisinde Safaköy’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında yapılan aramada 17 kişi zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı.
Açıklamada, zanlıların ikisinin ikamet izinsiz ülkede ikamet ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.
 
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