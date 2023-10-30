Başkent derbisinde gülen Çetinkaya

Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan Başkent derbisinde Çetinkaya, Küçük Kaymaklı’yı ikinci devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederek 9 puana yükseldi

Hakemler: Kerem Eran, Engin Akkagün, Ahmet GençÇetinkaya: Kemal Bağbal, Burak(60.Dk Ali Nazlıoğlu), Agit,Çağdaş (60.Dk Yasin), Recep, Muammer(60.Dk Ömer), Behiç(78.Dk Tunahan), Cemal Kurt (84.Dk Emre), Hamit, Ernest,OsitaKüçük Kaymaklı: Raif, Gökhan, Alp(82.Dk Muhammed),Mehmet Kaygısız(82.Dk Mehmet Öztürk), Bahadır, Hasan Çakır(46.Dk Felix), Billy, Arda Kortay, Rifat, Alpay(54.Dk Tuğrul), Derviş (60.Dk Halil Turan)Goller: 71.Dk Osita,90.Dk Yasin(Çetinkaya)Süper Ligde 6. Haftanın kapanış maçında Çetinkaya, Küçük Kaymaklı’yı Atatürk Stadında konuk etti. Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan Başkent derbisinde ilk devre oldukça durgun geçerken 2 takım da fazla pozisyon üretemedi.Çetinkaya, Küçük Kaymaklı’yı ikinci devrede 71 dakikada Osita’nın kafa golü ve 90. Dakikada Yasin’in ayağından bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup etmeyi başardı.Çetinkaya bu galibiyetle 9 puana yükselirken, 6. haftayı da galibiyetsiz tamamlayan Küçük Kaymaklı 1 puanla düşme hattında kaldı.14.Dk: Çetinkaya’da kullanılan köşe atışında Muammer boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti.30.Dk: Çetinkaya atağında savunma arkasına sarkan Ernest kaleci Raif ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Raif gole izin vermedi ve savunma topu uzaklaştırdı.İkinci devre daha hareketli geçerken, daha etkili ayaklara sahip olan Çetinkaya girdiği pozisyonları değerlendirdi.55.Dk: Küçük Kaymaklı atağında sağdan ceza alanına yapılan ortada Rifat arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Kemal iki hamlede topa sahip oldu.71.Dk: Çetinkaya atağında Behiç soldan topu ceza alanına ortaladı ve Osita kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Çetinkaya 1 – 0 K.Kaymaklı73.Dk: Küçük Kaymaklı atağında Billy sağdan topu ceza alanına kesti. Arka direkte Felix’in vuruşunda top direkten geri geldi.90.Dk: Çetinkaya atağında Ernest sağdan topu rakip yarı alana taşıyıp arkadan destek veren Yasin’e topu aktardı. Yasin vuruşunda topu filelere gönderdi. Çetinkaya 2 – 0 Küçük Kaymaklı