Fransa’da yeni lider Nice

Avrupa’nın beş büyük liginden İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Nice, puan tablosunun zirvesinde yer aldı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Nice, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG'DEKİ MANCHESTER DERBİSİNDE KAZANAN CİTY

Zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'de haftanın öne çıkan mücadelesinde Manchester City, derbide konuk olduğu Manchester United'ı 26 ve 49. dakikalarda ErlingHaaland, 80. dakikada Philip Foden'ın golleriyle 3-0 yendi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Tottenham ise deplasmandaCrystalPalace'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Tottenham, 53. dakikada JoelWard'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, 66. dakikada Heung-MinSon'un fileleri sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. CrystalPalace'ın tek golünü, 90+4. dakikada Jordan Ayew kaydetti.

Arsenal, EddieNketiah'ın 28, 50 ve 58. dakikalardaki golleriyle "hat trick" yaptığı maçta ağırladığı Sheffield United'ı 5-0 yendi. Takımın diğer golleri, 88. dakikada FabioVieira (penaltı) ile 90+6. dakikada TakehiroTomiyasu'dan geldi.

Zirve hesapları yapmaya devam eden Liverpool da ağırladığı Nottingham Forest'ı 31. dakikada DiogoJota, 35. dakikada Darwin Nunez ve 77. dakikada Muhammed Salah'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yendi.

Ligin 10. haftası sonunda 26 puanlı Tottenham lider, 24'er puanlı takımlardan Arsenal ikinci, Manchester City üçüncü, 23 puanlı Liverpool dördüncü sırada yer aldı.

EL CLASİCO'YU REAL MADRİD, İKİNCİ YARIDA BULDUĞU GOLLERLE KAZANDI

LaLiga'nın 11. haftasında, sezonun ilk "El Clasico" heyecanı yaşandı.

Barcelona, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın golüyle konuk ettiği Real Madrid karşısında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Madrid ekibi, bu sezon hücumcu kimliğiyle öne çıkan İngiliz futbolcusu JudeBellingham'ın ikinci devredeki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Sezonun sürpriz ekibi Girona, konuk ettiği CeltaVigo'yu 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını korudu.

Atletico Madrid ise ağırladığı Alaves'i 2-1'lik skorla geçti.

LaLiga'da 28 puanla zirvenin sahibi Real Madrid'i, aynı puanla Girona, 25 puanla bir maçı eksik Atletico Madrid, 24 puanla Barcelona izledi.

INTER ZİRVEDE KALMAYA DEVAM ETTİ

Zirve yarışında büyük çekişmeye sahne olan Serie A'da Inter, sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada MarcusThuram attı.

Liderlik mücadelesi veren takımlardan son şampiyon Napoli ise Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladığı Milan ile 2-2 berabere kaldı.

Juventus, konuk ettiği Hellas Verona'yı 90+6. dakikada AndreaCambiaso'nun golüyle 1-0'la geçti.

Serie A'nın 10. haftası sonunda 25 puanlı lider Inter'i, 23 puanlı Juventus, 22 puanlı Milan, 18 puanlı Napoli takip etti.

BAYERN MÜNİH, HAFTAYI FARKLI GALİBİYETLE KAPATTI

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9. haftasına lider giren Bayer Leverkusen, ağırladığı Freiburg'u FlorianWirtz ve JonasHofmann'ın golleriyle 2-1 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih, konuk ettiği Darmstadt'ı 8-0 mağlup etti. Bavyera ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 56 ve 64. dakikalarda LeroySane, 60 ve 76. dakikalarda JamalMusiala ile 71. dakikada Thomas Müller attı. Ev sahibi takımdan JoshuaKimmich 4. dakikada, konuk ekipten ise 21. dakikada KlausGjasula ve 41. dakikada MatejMaglica, kırmızı kart gördü.

Ligin diğer gollü mücadelesinde Borussia Dortmund, konuk olduğu Eintracht Frankfurt ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin istikrarlı ekiplerinden Stuttgart ise ağırladığı Hoffenheim'a 3-2 yenildi.

Bundesliga'da namağlup Bayer Leverkusen 25, Bayern Münih 23, Stuttgart ile Borussia Dortmund 21'er puanla ilk dört sırayı oluşturdu.

LİGUE 1'DE LİDERLİK KOLTUĞUNA NİCE OTURDU

Liderlik yarışına birçok takımın dahil olduğu Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) HichamBoudaoui'nin golüyle deplasmanda Clermont'u 1-0 mağlup eden Nice, 10. haftada liderliğe yükseldi.

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Paris Saint-Germain (PSG) ise deplasmandaBrest'i 3-2 mağlup etti. Paris ekibine galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Warren Zaire-Emery, 28. ve 89. dakikalarda KylinMbappe attı.

Deplasmanda Lille'e 2-0 mağlup olan Monaco ise liderlik koltuğunu devretmek zorunda kaldı.

Ligue 1'de 22 puanlı Nice lider, 21 puanlı PSG ikinci, 20 puanlı Monaco üçüncü, 18 puanlı Lille dördüncü sırada yer aldı.



