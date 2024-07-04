Geleneksel 26’ncı Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası başladı

Geleneksel 26’ncı Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası dün saat 18:30’da Gönyeli Kaptan Erbay Sahası’nda başladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ve Naci Talat Vakfı’nın ortak organizasyonu ile dün başlayan anı turnuvasına bu yıl ilk kez kadın takımlar da katıldı. Anı turnuvasının açılış konuşmalarını CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ile CTP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil yaptı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekillerinin de katıldığı turnuva, temmuz ayı boyunca devam edecek. Dün gerçekleştirilen üç maçın açılış vuruşlarını CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Naci Talat Vakfı eski Başkanı Feridun Önsav ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptı.

SILA USAR İNCİRLİ: BABAM, SİYASETİ SPORTMENCE YAPMIŞ BİR İNSANDI

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduklarının altını çizdi. Kadın turnuvasını da başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden İncirli, söz konusu turnuvada “gol kraliçesini” de seçeceklerini belirtti. Sıla Usar İncirli, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en görünen halidir spor. Evrensel kültürün de en önemli parçasıdır. Gerek bireysel gerekse takım olarak yapıldığında, barışçıl hali ve insanları birbirine bağlama özelliği çok özeldir. Naci Talat’ın da ruhunda olan bir şeydi insanları birbirine bağlamak. İnsanları birbirinden ayırmadan, onlarla ilişki kurmak ve onlarla çalışmak ruhunda vardı” diye konuştu. Naci Talat’ın sporu çok sevdiğine işaret eden Usar İncirli, “Dünya kupalarını da yerel maçları da beraber izlerdik” dedi. Etkinliğine gerçekleştirilmesinde emeği geçen, CTP Lefkoşa İlçesi’ne, Gönyeli Ocak Örgütü’ne, Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti’ne, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na, Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği’ne ve kadın hakemlere teşekkürlerini sunan Sıla Usar İncirli, “Spor, mücadele azminin en estetik halidir. Babam da siyaseti sportmence yapmış bir insandır. Sportmenlik dışı muameleye maruz kalmış olsa da kendi o etik değerleri korumuştur” diye ekledi.

AKBİL: NACİ TALAT SADECE CTP İÇİN DEĞİL, KIBRIS SİYASETİ İÇİN DE ÇOK DEĞERLİ BİR İDOL

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Naci Talat Halı Saha Anı Turnuvası’nın bu yıl 26’ncısı düzenlediklerini kaydeden Akbil, Naci Talat’ın tüm toplum için çok değerli bir kişi olduğunu vurguladı. “Efsanevi genel sekreterimiz sadece CTP için değil, Kıbrıs siyaseti için de çok değerli bir idoldür” diyen Akbil, Naci Talat’ın 27 yaşında CTP Genel Sekreteri olduğunun altını çizdi. Hülya Akbil, “Naci Talat, 46 yıllık kısacık hayatında, yaptığı siyasi mücadelelerle arkada çok değerli bir geçmiş bıraktı” diye konuştu. Naci Talat’ın anısını yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizen Akbil, anı turnuvasını bu yıl ilk kez Naci Talat Vakfı ile ortak düzenlediklerini ifade etti. Bu yıl ilk kez turnuvada kadınlar kategorisini de açtıklarını vurgulayan Akbil, turnuvada kadın hakemlerin de görev aldığına işaret etti.

