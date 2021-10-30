AKSA Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları yarının programı

AKSA Süper Lig
Doğan Türk B – Lefke, 3 – 3
Binatlı – Mesarya, 0 – 0
Mağusa TG – Yenicami 3 – 0
Cihangir – Merit A. Yeşilova 1 – 2
31 Ekim Pazar, Saat 14:30
Gönyeli – BÜY, Gönyeli Stadı, Emre Öztaşlı
GHE – KK, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Hamitköy Dumlupınar, Esat Erdoğmuş Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Saat 18:00
Göçmenköy – TOL, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek
AKSA 1. Lİig
Yeni Boğaziçi – Düzkaya, 1 – 1
Çetinkaya – Gençler Birliği 1 – 0
B.Bağcıl – ChinaBzr GGücü 0 – 0
Karşıyaka – Çanakkale, 3 – 1
Dörtyol – Mormenekşe 7 – 0
31 Ekim Pazar, Saat 14:30
Esentepe – Görneç, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Özkan
Değirmenlik – Yalova, Sadık Cemil Stadı, Fehim Dayı
Maraş – İncirli, Halil Kartal Stadı, Şakir Azizoğlu
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