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AKSA Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları yarının programı

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AKSA Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları yarının programı
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AKSA Süper Lig
Doğan Türk B – Lefke,          3 – 3
Binatlı – Mesarya,                  0 – 0
Mağusa TG – Yenicami         3 – 0
Cihangir – Merit A. Yeşilova 1 – 2  
31 Ekim Pazar, Saat 14:30
Gönyeli – BÜY, Gönyeli Stadı, Emre Öztaşlı
GHE – KK, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Hamitköy Dumlupınar, Esat Erdoğmuş Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Saat 18:00
Göçmenköy – TOL, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek

AKSA 1. Lİig
Yeni Boğaziçi – Düzkaya,     1 – 1  
Çetinkaya – Gençler Birliği   1 – 0
B.Bağcıl – ChinaBzr GGücü 0 – 0  
Karşıyaka – Çanakkale,         3 – 1
Dörtyol – Mormenekşe          7 – 0
31 Ekim Pazar, Saat 14:30
Esentepe – Görneç, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Özkan
Değirmenlik – Yalova, Sadık Cemil Stadı, Fehim Dayı
Maraş – İncirli, Halil Kartal Stadı, Şakir Azizoğlu
 
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