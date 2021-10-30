Kurtarmaya çalışırken kendi boğuldu

Bafra Oteller Bölgesinde, boğulma tehlikesi geçiren Arzu Elveren’i (K-35) kurtarmak için denize giren İlhan Elveren (E-59) boğularak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda Arzu Elveren ise, bölgede bulunan başka bir şahıs tarafından kurtarıldı.
Aynı şahıs tarafından dışarıya çıkarılan İlhan Elveren, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.