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Aksa Futbol Ligleri 16. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 16. Hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG
MağusaT.Gücü-Türk Ocağı:   1 – 0
Çetinkaya-Göçmenköy:                   0 – 0
K.Kaymaklı-Hamitköy:                   4 – 2
Gönyeli-MeritA.Yeşilova       1 – 1
Cihangir-Yonpaş Dumlupınar         3 – 1
Lefke-Mesarya                        0 – 0
ChinaB.G.Gücü-Yenicami      1 – 4
 

AKSA 1.LİG
Yeniboğaziçi-Pera Gençler Birliği: 1 – 2
Düzkaya-Mormenekşe:           0 – 0
Lapta-Binatlı:                3 – 0
İncirli-Yenierenköy:      2 – 1
Girne Halk Evi-Esentepe 0 – 3
Yalova-Dörtyol             2 – 0
Baf Ü. Yurdu-M.Karşıyaka 2 – 1
Ü. Maraş-M. HacıaliYılmazköy:3 – 0
 
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