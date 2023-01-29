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Girne'de alkollü sürücü kazaya neden oldu

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Girne'de alkollü sürücü kazaya neden oldu

Girne'de alkollü sürücü aracıyla iki araca çarptıktan sonra devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Bugün akşam üzeri meydana gelen kazayla ilgili olarak Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Saat 17.20 sıralarında, Girne'de Uğur Mumcu caddesi üzerinde Emre OKANER(E-23), 296 mlgr alkollü içki tesiri altında SF 639 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada  dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmında bulunan çakıl sokakdan caddeye çıkıp batı istikametine doğru  ilerleyen  Abdullah ÇOKSEVER (E-39) yönetimindeki MS 047 plakalı araca çarpmamak için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan  Alexandra KONONOVA (K-40) yönetimindeki PE 939 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisi ile  SF 639 plakalı araç yolun soluna geçerek MS 047 plakalı aracın arka kısmına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kazasonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir"

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