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Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde heyecan başladı

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Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi’nde ilk gün karşılaşmaları oynanırken, Ligde 2. gün müsabakaları bu akşamı saat 18.30 da başlayacak. Gecede Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde müsabakalar oynanacak

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Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde heyecan başladı
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde ilk gün karşılaşmaları pazartesi günü yapıldı.
KKTC Voleybol Federasyonu ile Yüksekbaş Gıda işbirliğinde düzenlenen Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde ilk gün karşılaşmaları tamamlandı. 37 müsabakanın oynandığı ilk gün karşılaşmalarında U12 Kızlar ve U13 Erkekler kategorisinde Grup müsabakaları oynanmadı.
Organizasyonun ikinci gün karşılaşmaları 3 Temmuz Çarşamba akşamı Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde oynanacak. 2. gün müsabakaları Saat 18.30 da başlayacak. Bayanlar ve Erkekler kategorisinde yarışacak olan tüm takımların belirtilen saatte organizasyon alanında olmaları gerekmekte. Erkekler ve Bayanlarda Grup Eleme müsabakaları oynanacak ve Çeyrek Finale yükselecek takımlar belli olacak.
 
 
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