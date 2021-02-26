Ahmet Hatay’a üçlü kıskaç

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında Türkiye Bölgesel Amatör Ligde (BAL) futbol oynama düşüncesinde olan Göçmenköy’ün yıldızı Ahmet Hatay, 3 takımdan teklif aldı.

Denizli, Baf Ülkü Yurdu ve Göçmenköy’de başarıyla forma giyen 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcu için kulüpler, menejerler aracılığı ile girişimler yapıyorlar.

Türkiye Bölgesel Amatör Ligde iddialı olacak olan Tonya Doğanspor, Ordu 1967 ve Vefaspor, Ahmet Hatay’ı transfer etmek için girişim başlattı.

