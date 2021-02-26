banner583
banner590
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
4 0
56 0
 
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
84 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
23 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
19 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
banner529
banner570

Eray’a 2 teklif

banner476

Eray’a 2 teklif
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında Türkiye Bölgesel Amatör Ligde (BAL) futbol oynama düşüncesinde olan Yonpaş Dumlupınar’ın genç yıldızı Eray Vudalı 2 takımdan teklif aldı.
Hamitköy’de yıldızı parlayan Eray Vudalı’nın videolarını izleyen menejerler, futbolcu için girişimler yaparken, Türkiye Bölgesel Amatör Ligde iddialı olacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Dersimspor,Eray Vudalı’yı transfer etmek için girişim başlattı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.