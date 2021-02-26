Eray’a 2 teklif

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında Türkiye Bölgesel Amatör Ligde (BAL) futbol oynama düşüncesinde olan Yonpaş Dumlupınar’ın genç yıldızı Eray Vudalı 2 takımdan teklif aldı.

Hamitköy’de yıldızı parlayan Eray Vudalı’nın videolarını izleyen menejerler, futbolcu için girişimler yaparken, Türkiye Bölgesel Amatör Ligde iddialı olacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Dersimspor,Eray Vudalı’yı transfer etmek için girişim başlattı.

