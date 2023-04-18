banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
36 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Adil Özgey, Lefke’de başkanlığa aday

banner476

AKSA Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü’nde Adil Özgey, yaz aylarında yapılması beklenen Genel Kurul’da aday olacağını açıkladı

banner825
Adil Özgey, Lefke’de başkanlığa aday
banner931
Niyazi Ergülen
AKSA Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü’nde Adil Özgey, yaz aylarında yapılması beklenen Genel Kurul’da aday olacağını açıkladı. Özgey’in şimdiden çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Adil Özgey, güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla şimdiden 3 sponsorla görüştüğü ve güçlü isimlerle yönetimini oluşturacağı aldığımız bilgiler arasında.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.