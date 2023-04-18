Adil Özgey, Lefke’de başkanlığa aday

AKSA Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü’nde Adil Özgey, yaz aylarında yapılması beklenen Genel Kurul’da aday olacağını açıkladı

Niyazi Ergülen

AKSA Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü’nde Adil Özgey, yaz aylarında yapılması beklenen Genel Kurul’da aday olacağını açıkladı. Özgey’in şimdiden çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Adil Özgey, güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla şimdiden 3 sponsorla görüştüğü ve güçlü isimlerle yönetimini oluşturacağı aldığımız bilgiler arasında.

