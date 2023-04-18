Trabzonspor’da Nenad Bjelica dönemi

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Bordo-mavili kulüp, anlaşma kapsamında bu sezonun kalan bölümü için Hırvat çalıştırıcıya 100 bin avro, gelecek iki sezon için de 1 milyon 600 biner avro garanti ücret olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin avro ödeme yapacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre teknik direktöre 2022-23 futbol sezonu için 100 bin avro, 2023-24 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro, 2024-25 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro ücret ödenecektir."

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın, İstanbul'daki ofisinde Hırvat çalıştırıcı ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifanın ardından Orhan Ak ile devam etmişti. İhsan Derelioğlu ise Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarında takımın başında yer almıştı.

Futbolu bıraktığı kulüp olan Karnten'de antrenörlük kariyerine başlayan Nenad Bjelica, Lustenau, St. Andra, Austria Wien, Spezia, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve Osijek'te takımlarını çalıştırdı.

Özellikle Dinamo Zagreb'teki başarısı ile dikkat çeken Hırvat çalıştırıcı, 2 lig, 1 Hırvatistan Kupası, 1 de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

