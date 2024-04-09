18 hafta sonra zirve el değiştirdi

AKSA SÜPER LİG 26. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 26. Haftası dün oynanan tek maçla tamamlanırken, zirve el değiştirdi.Cihangir takımı konuk olduğu Karşıyaka’ya mağlup olması sonrasında Mağusa Türk Gücü’nün de K.Kaymaklı deplasmanında farklı galip ayrılması sonrasında Cihangir 18 hafta sonra liderliği bıraktı. Son olarak 4. Haftada liderlik koltuğunda oturan MTG 21 hafta sonra yeniden liderliğe yükselmiş oldu. Cihangir ise 18 haftadır sürdürdüğü liderliğini bu hafta 2 puan farkla MTG’ye teslim etmiş oldu.Ligde iddiası olmayan hedefi kupa olan Göçmenköy konuk ettiği orta sıralardaki A. Yeşilova’yı farklı mağlup ederken, ligde ve kupada hedefi kalmayan Doğan T. Birliği play-out hattından çıkmak isteyen Lefke’ye mağlup oldu.İkinci devrede iyi bir grafik çizen Çetinkaya başkent derbisinde Gençlik Gücü’nü tek golle mağlup ederek 6. Sıradaki yerini korudu. İkinci devreye kötü başlayan ve 3 hafta önce teknik direktör değişikliğine giden Yenicami takımı konuk olduğu play-out hattındaki Mesarya’yı mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Mesarya takımı ise play-out hattından çıkma şansını iyice azalttı.Son haftalarda yakaladığı havayla hem deplasmanda hem evinde kazanan Pera L. Gençler Birliği takımı konuk olduğu ligden düşen Türk Ocağı’nı farklı mağlup ederek play-out hattından iyice uzaklaştı.Aksa Süper Ligin 26. Haftasında oynanan 8 karşılaşmanın 5 tanesini ev sahipleri 3 tanesini ise deplasman takımları kazanırken, bu hafta beraberlik çıkmadı. Oynanan karşılaşmalarda kale ağları 23 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının altında kalındı.Bu hafta atılan gollerin sadece 5 tanesini yabancı futbolcular atarken geriye kalan golleri yerli futbolcular attılar.Ligde gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu haftada boş geçmedi ve gol sayısını 31 yaptı. Takipçisi Çetinkaya’dan Emanuel Ernest ise haftayı boş geçerek 23 golde kaldı.26. haftada oynanan karşılaşmalarda toplam 32 sarı kart çıkarken kırmızı kart çıkmaması dikkatlerden kaçmadı. En fazla sarı kart ise 9’ar kartla Karşıyaka – Cihangir ve Mesarya – Yenicami maçları oldu.18 haftadır liderliğini sürdüren Cihangir takımını konuk eden Karşıyaka takımı sezonun ilk devresinde de rakibine ilk puan kayıplarını yaşatırken, ikinci devrede de mağlup etmeyi başararak rakibinin belalısı oldu.Mağusa Türk Gücü’nün kariyerli yabancı futbolcusu Souleymane Doukara, konuk oldukları K.Kaymaklı deplasmanında oynadığı futbol ve attığı gollerle takımını sırtlayarak farklı galibiyetin mimarlarından oldu.Yenicami takımının başında 3. Lig maçına çıkan teknik direktör Hüseyin Aşkın Kınacı bu maçların 3’ünü de kazanırken, özellikle bu hafta konuk oldukları Mesarya deplasmanında iyi bir oyunla rakibini mağlup etmelerinde en büyük pay teknik direktöre ait diyebiliriz.Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen Çetinkaya ile Gençlik Gücü arasındaki mücadelenin orta hakemliğini yapan Utku Hamamcıoğlu maç boyunca pozisyonlara yakınlığı ve doğru düdükleriyle maça etki etmezken, yan hakemleriyle de uyumlu bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak etti.Kemal Bağbal (Çetinkaya), Hüseyin Arifoğlu(Yenicami), Erhun Öztümer (MTG), Sertan Kurukafa(Karşıyaka)İdris (Mesarya), Ali(Çetinkaya), Sinan(P. L. Gençler Birliği), İlker Tek(Karşıyaka), Kadir(Göçmenköy), Ünal(MTG), Mustafa(Karşıyaka), Yasin (Çetinkaya), Emre Özsin(MTG), Bekir (Göçmenköy), Billy Micheal(Karşıyaka)Aksa Süper Lig 26. Hafta sonuçlarıMesarya – Yenicami: 1 – 3Türk Ocağı – Pera L. Gençler Birliği: 0 – 3Lefke – Doğan Türk Birliği: 1 – 0Çetinkaya – C. Bazaar Gençlik Gücü: 1 – 0Göçmenköy – Alsancak Yeşilova: 3 – 0Karşıyaka – Cihangir: 2 – 1Küçük Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü: 0 – 5Dumlupınar – Yeniboğaziçi:4– 0Aksa Süper Lig 26. Hafta programıYenicami – GöçmenköyMağusa T. Gücü – MesaryaDoğan T. Birliği – Türk OcağıYeniboğaziçi – LefkeCihangir – T. H. DumlupınarA.Yeşilova – ÇetinkayaC. B. Gençlik Gücü – KarşıyakaPera L. Gençler Birliği – K.Kaymaklı