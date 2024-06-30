Unutulmayacak maçta tur bileti "Panzer"lerin

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda ev sahibi Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Yoğun yağış nedeniyle 25 dakika durdurulan ve büyük heyecana sahne olan müsabakayı 2-0 kazanan "Panzerler" çeyrek finale yükseldi

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve unutulmayacak anların yaşandığı dev mücadele solukları kesti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, üst üste hem akan oyunda hem de duran toplardan tehlikeli ataklar üretti. İlk 20 dakikalık bölümün ardından oyunu biraz dengelemeyi başaran Danimarka, ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.

ŞİDDETLİ YAĞMUR NEDENİYLE OYUN DURDU

Müsabaka sırasında aniden başlayan fırtına nedeniyle İngiliz hakem Michael Oliver, şiddetli yağışı işaret ederek 35. dakikada oyuncuları kenara davet etti. Bir süre kenarda oyuncularla bekleyen tecrübeli hakem, fırtınanın şiddetini artırmasıyla soyunma odasına girdi.

Oyun, 25 dakikalık bekleyişin ardından yağmurun şiddetini azaltması sonrası kaldığı yeniden başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de yakaladıkları pozisyonlardan skor üretemedi.

DANİMARKA VAR'A TAKILDI, PANZER VAR'DAN PENALTI ÇIKARDI

İkinci yarıya hızlı başlayan Danimarka'nın kaydettiği gol, VAR kararı sonucunda iptal edildi.

Maçın 48. dakikasında yapılan ortada oluşan karambol sonucunda Andersen topu filelerle buluşturdu ve ülkesini 1-0 öne geçirdi. Hakem Oliver önce orta noktayı işaret etti ancak VAR'da incelenen pozisyonun ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.

Müsabakanın 51. dakikasında soldan Alman oyuncu Raum'un ortasında ceza sahası içinde bulunan ve 3 dakika önce attığı gol iptal edilen Danimarkalı Andersen topa eliyle müdahale etti. Hakem Michael Oliver oyunu devam ettirse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda kenara gelerek pozisyonu izledi. Oliver, 52. dakikada penaltı kararına hükmetti.

53. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Kai Havertz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Almanlar 1-0 öne geçti.

68. dakikada Almanya farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan Schlotterbeck'in sol kanada doğru uzun pasına hareketlenen genç yıldız Jamal Müsiala, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe yerden plasesinde meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

Kalan sürede skor değişmedi ve turnuvanın ev sahibi Almanya adını çeyrek finale yazdırdı.

EURO 2024'ün unutulmazları arasına giren karşılaşmadan mutlu sonla ayrılan "Panzerler", çeyrek finalde İspanya-Gürcistan maçının galibiyle karşılaşacak.