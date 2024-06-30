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Güney'de nüfusun yüzde 16,7’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor

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Güney'de nüfusun yüzde 16,7’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor
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Güney Kıbrıs’taki yoksulluk düzeyinin endişe verici boyutta olduğunun hem Rum İstatistik Dairesi, hem de Eurostat verileriyle doğrulandığı bildirildi.
Haravgi’nin haberine göre, Rum İstatistik Dairesi’nin birkaç ay önce yayımladığı verilere göre, Güney Kıbrıs'taki nüfusun yüzde 16,7’sine tekabül eden 154 bin kişi (2023) yoksulluk sınırının altında bir gelire sahip.
Yoksullaşmanın, enerji yoksulluğunu da tetiklediğine işaret edilen haberde, Eurostat tarafından mart ayında yayınlanan verilerin, Güney Kıbrıs’ta her beş aileden birinin (nüfusun yüzde 19,3’ünün enerji yoksulluğu çektiğini ortaya koyduğu kaydedildi.
Nüfusun en büyük yoksulluk riskinde olan kesimi ise yüzde 23,6 ile 65 yaş grubu ve yüzde 18,1 ile kadınlar.
 
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